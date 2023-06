O Berges d’été – 9 juillet Bassin des Goachères Massy, 9 juillet 2023, Massy.

L’évènement Ô Berges d’été est de retour en 2023 ! Une édition inédite à ne pas manquer !

On vous donne rendez-vous à partir de 15h les dimanches 9 et 16 juillet ainsi que les 20 et 27 août.

Pour cette 5ème édition, venez flâner autour du bassin de la mairie de Massy et éveiller vos sens.

Plus de 40 animations vous attendent dans un cadre joyeux et bucolique : ateliers créatifs, concerts, arts de la rue et plein d’autres surprises. Le tout en plein air pour profiter de l’été en famille et entre amis.

Tout au long de l’après-midi, venez colorier, jouer en plein air, vous poser, discuter, lire, déjeuner, grignoter, boire un verre.

ACTIVITES

• Décor Sonore, « Kaleidophones » – Collection de sculptures géantes d’écoute en espace public, et visites guidées du paysage sonore.

• pianO du Lac – Le pianO du Lac sillonne les paysages pour proposer de soir en soir un concert flottant. Habitants et voyageurs sont invités à s’installer le long des berges pour profiter de cet instant de poésie. Un moment magique dans un décor exceptionnel…

• Manuel, Laveur de Mains – Au guidon de son Vélovabo, Manuel donne tout son sens au toucher. Il distille la poésie et invite à l’échange en toute simplicité. Un voyage sensoriel au cœur des parfums et des mots !

• Ebullitions – Un collectif bouillonnant de faiseurs de bulles de savon géantes qui s’organise autour de deux passionnés de bulles.

• Brin d’herbe, « Bibliothèque éphémère » – Les comédiennes, auteurs de la Cie du Brin d’herbe inventent des projets de lectures partagées autour de la littérature jeunesse, du conte et des écritures contemporaines dont le but est de transmettre le goût des mots et du livre.

• Massy Modèles Club – l’association massicoise vous amène dans un parcours d’initiation de crawler et dans le montage et peinture de petits bateaux voiliers en bois.

• Atelier Marie Dupouy-Camet – atelier créatif dans le domaine des arts plastiques.

• Atelier photo – Massy Photo Club – Le photographe Christophe Portat puise dans son imagination pour construire et photographier des scènes de vie d’un monde parallèle infiniment petit. Qui peut imaginer se baigner dans une coquille d’huitre ou creuser une nectarine avec une pelle ? Vous pourrez vous inspirer de son travail pour reconstituer une scène de vie avec des personnages miniatures et repartir avec votre photo imprimée.

• Atelier customisation de basket – Sneaker ID – nos artisans passionnés customisent à la main des paires uniques pour leur transmettre toute votre personnalité. Ce sont vos sneakers, appropriez-les-vous !

• Maquillage artistique – la création des œuvres d’art uniques et éphémères sur les visages des petits et des grands.

• Atelier voix – Annie Couture – Apprentissage ludique de chant en groupe par la polyphonie et le mouvement.

• Soirée musicale en coopération avec le SMAC Paul B – Le groupe Madalitso est entraînant et vibrant, composée de deux hommes originaires du Malawi. Le groupe joue du babatone, un instrument artisanal très populaire au Malawi, et de la guitare à quatre cordes, créant ainsi le son traditionnel du banjo malawite.

• L’Opéra de Massy, « Les mélodies du bonheur » – Les « Mélodies du Bonheur », spectacle d’opéra familial, joyeux, drôle, touchant, rafraîchissant, rebondissant, extatique qui nous invite à un voyage au pays de l’opéra. Pendant une heure, Marianne Croux (soprano), Igor Bouin (baryton) et le trio Hélios constitué d’Eva Zavaro (violon), de Raphaël Jouan (violoncelle) et d’Alexis Gournel (piano) vont vous faire revivre les plus beaux moments de la saison 2023-2024 de l’Opéra de Massy. Des extraits de La Mélodie du Bonheur, de Traviata, d’O mon Bel Inconnu, du Dialogue des Carmélites ou encore de Fairy Queen… tous ces opéras qui nous offrent des mélodies et des moments de théâtre fantastiques.

• Cœur de Flutes – Une association massicoise qui réunit une quinzaine de flûtistes. Notre répertoire couvre toutes les époques du baroque à nos jours, avec des pièces écrites pour ensemble de flûtes traversières mais aussi des transcriptions de morceaux célèbres initialement composés pour orchestre. Des compositeurs et arrangeurs viennent régulièrement l’enrichir d’œuvres spécialement dédiées à notre ensemble, tels des morceaux concertants, qui permettent à chacun d’être “soliste”, du piccolo aux flûtes basse et altos.

Bassin des Goachères 1 avenue du Général de Gaulle 91300 Massy Massy 91300 Atlantis Essonne Île-de-France http://www.ville-massy.fr

2023-07-09T15:00:00+02:00 – 2023-07-09T21:30:00+02:00

