Bassin de pierre, bassin de vies – Exposition de cartes postales anciennes Saint-Maximin, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Maximin.

Bassin de pierre, bassin de vies – Exposition de cartes postales anciennes 2021-07-03 – 2021-10-31

Saint-Maximin Oise Saint-Maximin

Venez découvrir une exposition qui traverse le temps et les époques, sur les traces et l’histoire de la pierre des communes de l’Agglomération Creil Sud Oise.

Près de 100 reproductions de cartes postales anciennes commentées et détaillées autour de quatre thématiques :

• le patrimoine carrier ;

• les techniques et le transport de la pierre ;

• les tranches de vie et l’habitat troglodytique ;

• le patrimoine bâti.

« Bassin de pierre, bassin de vies », du 3 juillet au 31 octobre à Maison de la pierre / Saint-Maximin.

Le patrimoine de la pierre est un dénominateur commun des communes de l’Agglomération Creil Sud Oise. La roche calcaire qui en a été extraite a fait la notoriété de notre territoire. Les grands centres carriers tels que ceux de Saint-Leu d’Esserent, de Saint-Maximin et de Saint-Vaast-lès-Mello sont reconnus des professionnels de la pierre et de la construction. Les autres communes ont toutefois contribué à cette activité économique car le calcaire est partout présent dans notre sous-sol. Les pierres étaient alors souvent utilisées pour des besoins locaux. C’est pourquoi tant d’édifices du bassin creillois sont construits avec notre roche.

Le but de cette exposition est donc de vous permettre de voir différemment le patrimoine de la pierre, véritable ADN du bassin creillois. A travers elle, vivez une excursion de notre territoire tout en poésie durant la première moitié du XXe siècle.

bienvenue@maisondelapierre-oise.fr +33 3 44 61 18 54 http://maisondelapierre-oise.fr/exposition-bassin-de-pierre-bassin-de-vies/

maison de la pierre

