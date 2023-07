Championnat de France Inshore 2023 Bassin de Calix Mondeville Catégories d’Évènement: Calvados

Mondeville Championnat de France Inshore 2023 Bassin de Calix Mondeville, 1 septembre 2023, Mondeville. Championnat de France Inshore 2023 1 – 3 septembre Bassin de Calix Entrée libre, participation sur inscription Le Championnat de France Inshore 2023 Le Caen Nautic Club organise chaque année et ce depuis 25 ans, une compétition du championnat de France Inshore (catamarans de vitesse à moteur, endurance et vitesse) sur le port de Caen. Cette année, la compétition se déroulera le samedi 02 et le dimanche 03 septembre 2023 sur le bassin de Calix. Les organisateurs de cette manifestation nautique motorisée s’engagent dans une démarche écoresponsable : utilisation par les compétiteurs d’huiles biodégradables, tapis absorbant sous les moteurs, recyclage des huiles usagées, utilisation de verres réutilisables et recyclables, etc. Le programme du week-end : Vendredi 1er septembre 2023 : 14h00 – 19h00 : accueil des équipes

14h30 – 20h00 : contrôles techniques Samedi 02 septembre 2023 : 08h00 – 12h00 : contrôles techniques

09h00 – 09h30 : briefing pilotes

10h30 – 12h00 : essais libres S 3

14h00 – 18h30 : endurance S 3

18h45 : remise des prix Endurance S 3 Dimanche 03 septembre 2023 : 09h00 – 09h15 : briefing pilotes

09h30 – 10h00 : essais libres Série Nationale

10h05 – 10h50 : essais chronos Série Nationale

10h55 – 11h20 : en cours

11h25 – 11h55 : vitesse Série Nationale

14h50 – 15h20 : essais libres Série Nationale

15h25 – 16h10 : essais Chrono Série Nationale

16h10 – 16h20 : en cours

16h20 – 16h40 : démonstration F2000

16h45 – 17h20 : en cours

17h25 – 18h00 : parade + Vitesse Série Nationale

18h15 : remise des prix vitesse Série Nationale Venez assister à cet événement nautique sur la Presqu'île de Caen !

2023-09-01T14:00:00+02:00 – 2023-09-01T20:00:00+02:00

