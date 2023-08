Estiv’Audenge : clôture de la saison 2023 Bassin de baignade Audenge, 29 août 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Nathalie Le Yondre, Maire d’Audenge, le Conseil municipal, les associations Audengeoises partenaires, ont le plaisir de vous convier à la clôture de la saison 2023 le mardi 29 août à 19h au bassin de baignade devant le terrain de beach-volley suivi d’un apéritif convivial..

2023-08-29

Bassin de baignade Rue du Port

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Nathalie Le Yondre, Mayor of Audenge, the municipal council and Audenge’s partner associations are pleased to invite you to the closing ceremony of the 2023 season on Tuesday August 29 at 7pm at the swimming pool in front of the beach volleyball court, followed by a convivial aperitif.

Nathalie Le Yondre, alcaldesa de Audenge, el ayuntamiento y las asociaciones colaboradoras de Audenge tienen el placer de invitarle a la ceremonia de clausura de la temporada 2023, el martes 29 de agosto a las 19:00 horas en la piscina frente a la pista de voley playa, seguida de un aperitivo de convivencia.

Nathalie Le Yondre, Bürgermeisterin von Audenge, der Gemeinderat und die Partnervereine von Audenge laden Sie herzlich zum Abschluss der Saison 2023 am Dienstag, den 29. August um 19 Uhr am Badebecken vor dem Beachvolleyballfeld ein, gefolgt von einem geselligen Aperitif.

