L’installation Constellations cherche à élargir les possibilités de la lumière comme médium en projetant des visuels sur de fines gouttes d’eau en suspension. Bassin Ceineray Quai Ceineray, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire L’installation Constellations cherche à élargir les possibilités de la lumière comme médium en projetant des visuels sur de fines gouttes d’eau en suspension. Des images tridimensionnelles ainsi créées nous transportent dans le centre d’un trou noir puis au travers du cosmos jusqu’aux limites de l’univers. Constellations propose un voyage fascinant où l’esthétique vectorielle et monochromatique de Joanie Lemercier dialogue avec les paysages sonores électroniques du producteur Paul Jebanasam. Sublime et cosmique ! JOANIE LEMERCIER (FR)

Basé à Bruxelles, Joanie Lemercier est co-fondateur du label AntiVJ et a fondé son propre studio en 2013. Il explore la perception visuelle à travers la manipulation de la lumière dans l’espace. Sa pratique intègre depuis plusieurs années les préoccupations environnementales qu’il développe notamment dans ses œuvres Slow Violence ou View from the Moon. Joanie Lemercier présente son travail à quatre coins du monde (China Museum of Digital Art à Pékin, Art Basel Miami, Sundance Film Festival ou à Scopitone en 2012 avec l’oeuvre Eyjafjallajökull) et multiplie les collaborations avec des musiciens de renom (Murcof, Flying Lotus, Jay Z…). Constellations

Installation audiovisuelle de Joanie Lemercier

2018, 16 minutes Concept et création : Joanie Lemercier

Création musicale : Paul Jebanasam (le morceau Eidolons est utilisé avec la permission de Multiverse Media Publishing et Subtext Recordings)

Production : Juliette Bibasse

Développement logiciel : Kyle McLean

Commissionné par : l’Université de Bristol / Watershed

