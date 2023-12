Noël à la piscine Bassin Aqua Récréatif Saint-Paulien Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Saint-Paulien Noël à la piscine Bassin Aqua Récréatif Saint-Paulien, 23 décembre 2023, Saint-Paulien. Saint-Paulien Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:00:00

fin : 2023-12-23 Les Portes de Bien Être présentent leurs meilleurs vœux de fin d’année avec une journée « Noël à la piscine ».

Des jeux aquafun (sur réservation) à 11h seront suivi en après-midi d’un parcours aquatique, musique, gourmandises…et l’arrivée du Père Noël..

Les Portes de Bien Être présentent leurs meilleurs vœux de fin d’année avec une journée « Noël à la piscine ».

Des jeux aquafun (sur réservation) à 11h seront suivi en après-midi d’un parcours aquatique, musique, gourmandises…et l’arrivée du Père Noël. .

Bassin Aqua Récréatif Le Chomeil

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Saint-Paulien Autres Code postal 43350 Lieu Bassin Aqua Récréatif Adresse Bassin Aqua Récréatif Le Chomeil Ville Saint-Paulien Departement Haute-Loire Lieu Ville Bassin Aqua Récréatif Saint-Paulien Latitude 45.136225 Longitude 3.819871 latitude longitude 45.136225;3.819871

Bassin Aqua Récréatif Saint-Paulien Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-paulien/