Halloween à la piscine Bassin Aqua Récréatif Saint-Paulien, 28 octobre 2023, Saint-Paulien.

Saint-Paulien,Haute-Loire

10h-12h: parcours sur l’eau, musique, gourmandises…pour les plus petits

14h-17h30: Mystère du Grimoire à partir de 6 ans (déguisements autorisés mais pas de maquillage)

Réservation obligatoire.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Bassin Aqua Récréatif Le Chomeil

Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



10am-12pm: water trail, music, treats…for the little ones

2pm-5.30pm: Mystery of the Grimoire for ages 6 and up (disguises allowed, but no make-up)

Reservations required

10.00-12.00: recorrido acuático, música, golosinas… para los más pequeños

14.00-17.30 h: El misterio del Grimorio para niños a partir de 6 años (se admiten disfraces, pero no maquillaje)

Reserva obligatoria

10:00-12:00 Uhr: Wasserparcours, Musik, Leckereien… für die Kleinsten

14:00-17:30 Uhr: Mysterium des Grimoires für Kinder ab 6 Jahren (Verkleidung erlaubt, aber kein Make-up)

Reservierung erforderlich

