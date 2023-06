A LA DÉCOUVERTE DU CORPS HUMAIN Basses Promenades Reims, 14 juin 2023, Reims.

A LA DÉCOUVERTE DU CORPS HUMAIN Mercredi 14 juin, 15h00 Basses Promenades GRATUIT

par l’Association Les Petits Débrouillards Grand Est

Au programme : découverte du fonctionnement du cœur et de la circulation sanguine, de la respiration, des muscles et des tendons, et du système nerveux.

Pas d’âge minimum, ni maximum : pour petits et grands !

Nombre de places illimité

Animation tout public

Accessible aux personnes en situation de handicap

Sans inscription

ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 15 ANS

Basses Promenades, Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est
03 26 79 86 23
03 26 24 50 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T15:00:00+02:00 – 2023-06-14T17:00:00+02:00

sport santé découverte