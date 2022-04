Bassens International Cup Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Bassens International Cup Plaine des sports Griffons Séguinaud, 26 mai 2022, Bassens. Bassens International Cup

du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai à Plaine des sports Griffons Séguinaud

26 mai de 8h à 18h : Tournoi U10 stade Séguinaud – U12 stade Dubernard – U13F stade Joubert 27 mai 18h à 21h : Accueil des équipes extérieures tournoi U15 (Portugal, Algérie, Toulouse) 28 mai de 8h à 19h et 29 mai de 8h à 17h : Tournoi B.I.C. U15

Entrée libre

Tournoi Plaine des sports Griffons Séguinaud chemin du grand came, 33530 bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T08:00:00 2022-05-26T18:00:00;2022-05-27T18:00:00 2022-05-27T21:00:00;2022-05-28T08:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T08:00:00 2022-05-29T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Autres Lieu Plaine des sports Griffons Séguinaud Adresse chemin du grand came, 33530 bassens Ville Bassens lieuville Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Departement Gironde

Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/

Bassens International Cup Plaine des sports Griffons Séguinaud 2022-05-26 was last modified: by Bassens International Cup Plaine des sports Griffons Séguinaud Plaine des sports Griffons Séguinaud 26 mai 2022 Bassens Plaine des sports Griffons Séguinaud Bassens

Bassens Gironde