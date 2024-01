Recensement de la population Bassens Bassens Catégories d’Évènement: Bassens

Gironde Recensement de la population Bassens Bassens, 17 janvier 2024, Bassens. Recensement de la population Jeudi 18 janvier, 00h00 Bassens Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-18T00:00:00+01:00 – 2024-01-18T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-18T00:00:00+01:00 – 2024-01-18T23:59:00+01:00 À partir du 18 janvier, 15 agents recenseurs munis d’une carte tricolore avec photo vont sillonner la ville pour procéder au recensement de la population. Ce recensement peut se faire soit par internet avec des codes confidentiels sur www.le-recensement-et-moi.fr, soit par questionnaires imprimés déposés par l’agent recenseur qui revient les récupérer une fois complétés. C’est obligatoire et sûr ! C’est un devoir de citoyen ! Renseignements : service du recensement au 05 57 80 81 57 Bassens Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 57 »}] [{« link »: « https://www.le-recensement-et-moi.fr/ »}] Bassens Recensement Détails Catégories d’Évènement: Bassens, Gironde Autres Code postal 33530 Lieu Bassens Adresse Bassens Ville Bassens Departement Gironde Lieu Ville Bassens Bassens Latitude 44.9015 Longitude -0.516322 latitude longitude 44.9015;-0.516322

Bassens Bassens Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassens/