Concours des décorations de Noël Bassens Bassens, 13 décembre 2023, Bassens.

Concours des décorations de Noël 13 – 20 décembre Bassens Sur inscription.

Le concours des décorations de Noël revient cette année !

Chaque participant peut concourir dans UNE SEULE des catégories suivantes :

Maison décorée : décoration sur la maison ou dans le jardin, visible depuis la rue

Balcon décoré : quel que soit l’étage, un seul balcon par candidat (bien préciser la localisation du balcon), visible de la rue

Commerce, bâtiment public, associatif : vitrine de la structure

Les décorations de fabrication artisanale et composées d’éléments naturels seront favorisées, et les efforts en économie d’énergie seront récompensés.

Le jury se déplacera la semaine du 13 au 20 décembre 2023.

À savoir : 3 enfants sont les bienvenus dans le jury (à partir de 6 ans et accompagnés d’un parent)

Inscriptions jusqu’au 10 décembre par bulletin d’inscription, email ou téléphone : 05 57 80 81 57 / 05 57 80 81 44 / communication@ville-bassens.fr

Les conditions de participation et le bulletin d’inscription sont à retrouver sur ce lien : http://www.ville-bassens.fr/15-actualites/4035-participez-au-concours-des-decorations-de-noel.html

Bassens Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 57 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 80 81 44 »}, {« type »: « email », « value »: « communication@ville-bassens.fr »}] [{« link »: « mailto:communication@ville-bassens.fr »}, {« link »: « http://www.ville-bassens.fr/15-actualites/4035-participez-au-concours-des-decorations-de-noel.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T08:30:00+01:00 – 2023-12-13T17:00:00+01:00

2023-12-20T08:30:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00

Bassens Concours