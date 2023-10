Quinzaine de l’Égalité et de la Diversité Bassens Bassens, 10 novembre 2023, Bassens.

Quinzaine de l’Égalité et de la Diversité 10 – 26 novembre Bassens Tout public. Gratuit. Entrée libre ou sur inscription.

Programme

10 novembre, à 18h, à l’espace Michel Serres

Projection Ciné-débat « Les héritiers »

Tout public. Jeunes à partir de 12 ans. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles (50 personnes).

Ciné-débat animé par l’association Boulevard des potes, en lien avec le collège de Bassens, le Prado et les services jeunesse, suivi d’un repas partagé.

Basé sur une histoire vraie remontant à 2009. Ce film relate l’aventure qui découlera de l’accord, donné à une professeure du lycée Léon-Blum de Créteil par les élèves de sa classe de seconde, réputée la plus faible, de les présenter et de les préparer au Concours national de la résistance et de la déportation. Le thème : « Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi ». D’abord houleuse et frustrante, l’atmosphère va bientôt évoluer, au contact d’un rescapé des camps et sous l’intensité dégagée lors de la visite du Mémorial de la Shoah. (2014, 1h45)

Du 13 au 24 novembre, dans les commerces locaux

Exposition : Je ne me fie pas aux apparences

Tout public. Entrée gratuite.

En partenariat avec les Nations Unies.

Exposition « Je ne me fie pas aux apparences, je dis NON au racisme », créée par les Nations Unies, dans les commerces de la commune. L’objectif de ces illustrations est de mettre en avant des préjugés dans le cadre professionnel, liés au genre, à l’origine et à l’apparence pour les confronter aux croyances de tout un chacun.

15 novembre, à 18h, à l’espace Michel Serres

Lectures et langues étrangères

Public famille. À partir de 3 ans. Entrée gratuite.

En partenariat avec AFALAC (Association Famille Langues Cultures).

Des lectures d’histoires en français et dans plusieurs langues, suivies par des petits jeux réalisés à partir des albums, pour jouer avec les langues entendues et les familles. Les histoires pourront être contées par les bénévoles de l’association comme par les parents présents.

17 novembre, à 20h, à la médiathèque

Sous mon toit

Tout public. À partir de 12 ans. Entrée gratuite sur inscription, dans la limite des places disponibles (80 personnes).

Lecture théâtralisée en partenariat avec la Compagnie des Petites Secousses.

« Entre décembre 2017 et mars 2018, nous avons hébergé sous notre toit un jeune homme réfugié. La première nuit, j’avais peur. Je n’ai pas dormi. Par réflexe, j’ai écrit. De là, j’ai tenu comme un journal de bord ces moments que nous avons partagés ensemble. Pas seulement pour en garder une trace, mais pour dire : en fait, c’est facile. Pour partager cette expérience, pour donner envie de tendre la main. Tendre la main, ça ne devrait pas être si compliqué. Si ? Ce sont ces textes que je me propose de vous lire et puis après, on en discute ». Cette lecture s’inscrit également dans le programme Hors-jeu En Jeu de la Ligue de l’Enseignement.

24 novembre, dès 14h, à l’espace Michel Serres

Clôture Quinzaine

Ode de la Diversité

Tout public. Entrée gratuite.

En partenariat avec l’Espace Textile et Les Créants.

14h : Atelier « cuisine du Monde »

19h : Défilé « à la mode de chez vous » (habit traditionnel de sa région ou de son pays d’origine, avec la collaboration de l’Espace Textile)

19h30 : Représentation théâtrale « Différences et diversité : à nous de jouer »

20h30 : Repas interculturel, plats concoctés durant l’atelier et auberge espagnole

Tous ces ateliers sont ouverts à toutes et tous.

24 novembre, à 19h30, à l’espace Michel Serres

Différences et diversité : à nous de jouer

Tout public. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles (50 personnes).

Pièce de théâtre participative en partenariat avec la Compagnie Les Créants.

Représentation théâtrale basée sur des recueils de parole auprès des habitantes et habitants de Bassens sur les thématiques du racisme et des discriminations. Cet événement s’intègre à une programmation plus large en soirée.

Renseignements : 06 29 99 17 65, pôle des politiques contractuelles

