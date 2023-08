RETRANSMISSION – COUPE DU MONDE DE RUGBY Basse-Ham, 8 septembre 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

Venez supporter votre équipe !

Rendez-vous à Nautic’Ham pour assister à la retransmission sur grand écran du match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023 : France VS Nouvelle Zélande.. Tout public

Vendredi 2023-09-08 21:00:00 fin : 2023-09-08 . 0 EUR.

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



Come and support your team!

Come to Nautic’Ham to watch the opening match of the Rugby World Cup 2023 on the big screen: France VS New Zealand.

¡Ven a apoyar a tu equipo!

Ven al Nautic’Ham a ver en pantalla grande el partido inaugural de la Copa del Mundo de Rugby 2023: Francia VS Nueva Zelanda.

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihr Team!

Besuchen Sie Nautic’Ham, um bei der Übertragung des Eröffnungsspiels der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 auf Großleinwand dabei zu sein: Frankreich VS Neuseeland.

