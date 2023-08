CONCERT NAIMBA Basse-Ham, 2 septembre 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

Naimba tisse un fil sur le mélange de culture sur lequel elles réussissent à équilibrer délicatement, Pop, R’n’B, et musiques afro.

Un concert pour terminer la belle saison en douceur…. Tout public

Samedi 2023-09-02 20:30:00 fin : 2023-09-02 . 0 EUR.

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



Naimba weaves a thread on the cultural mix on which they manage to delicately balance Pop, R?n?B and Afro music.

A concert to end the summer season on a high note?

Naimba teje un hilo conductor a través de la mezcla de culturas en la que consiguen equilibrar delicadamente el Pop, el R?n?B y la música afro.

Un concierto para terminar el verano por todo lo alto?

Naimba spinnt einen Faden über die Mischung der Kulturen, auf dem sie Pop, R?n?B und Afro-Musik sanft ausbalancieren.

Ein Konzert, um die schöne Jahreszeit sanft ausklingen zu lassen?

Mise à jour le 2023-08-28 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME