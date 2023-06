NAUTIC’EVENT – CALYPSO Basse-Ham, 15 juillet 2023, Basse-Ham.

Basse-Ham,Moselle

Venez assister au concert du groupe Calypso, un orchestre de variété internationale.. Tout public

Samedi 2023-07-15 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-15 . 0 EUR.

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est



Come and enjoy a concert by Calypso, an international variety band.

Venga a disfrutar de un concierto de Calypso, un grupo internacional de variedades.

Besuchen Sie das Konzert der Gruppe Calypso, einem internationalen Varieté-Orchester.

Mise à jour le 2023-06-27 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME