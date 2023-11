MARCHÉ DE NOËL – BASSAN Bassan, 3 décembre 2023, Bassan.

Quoi de mieux pour démarrer ce mois de décembre qu’en allant au Marché de Noël ? Retrouvez de nombreux exposants dans l’ambiance magique de noël !.

What better way to kick off December than with a visit to the Christmas Market? You’ll find plenty of exhibitors in the magical atmosphere of Christmas!

¿Qué mejor manera de empezar diciembre que con una visita al Mercado de Navidad? Encontrará un montón de expositores en el ambiente mágico de la Navidad

Wie könnte man den Dezember besser beginnen als mit einem Besuch des Weihnachtsmarktes? Finden Sie zahlreiche Aussteller in der magischen Atmosphäre von Weihnachten!

