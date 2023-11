2ÈME ÉDITION DE LA « SOIRÉE SOUPE – BASSAN Bassan, 18 novembre 2023, Bassan.

Bassan,Hérault

Le Foyer Rural de Bassan vous propose sa soirée soupe avec apéritif et repas ainsi qu’un concours de soupe. S’en suivra une super soirée dansante !

Réservation obligatoire avant le 15 novembre..

2023-11-18 20:00:00

Bassan 34290 Hérault Occitanie



The Foyer Rural de Bassan invites you to its soup evening with aperitif, meal and soup competition. Followed by a great dance party!

Reservations required by November 15.

El Foyer Rural de Bassan organiza una velada sopera con aperitivo, comida y concurso de sopas. A continuación, ¡una gran noche de baile!

Es necesario reservar antes del 15 de noviembre.

Das Foyer Rural von Bassan bietet Ihnen seinen Suppenabend mit Aperitif und Essen sowie einem Suppenwettbewerb. Anschließend folgt ein toller Tanzabend!

Reservierungen sind bis zum 15. November erforderlich.

