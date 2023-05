FETE DE LA MUSIQUE, 17 juin 2023, Bassan.

Bassan,Hérault

A l’occasion de la Fête de la Musique, animation musicale sur la promenade à Bassan avec DJ Régis Lacan et Batucada Badaue.

Restauration et buvette sur place..

2023-06-17 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Bassan 34290 Hérault Occitanie



On the occasion of the Fête de la Musique, musical animation on the promenade in Bassan with DJ Régis Lacan and Batucada Badaue.

Catering and refreshments on the spot.

Con motivo de la Fiesta de la Música, animación musical en el paseo marítimo de Bassan con DJ Régis Lacan y Batucada Badaue.

Catering y refrescos in situ.

Anlässlich der Fête de la Musique musikalische Unterhaltung auf der Promenade in Bassan mit DJ Régis Lacan und Batucada Badaue.

Essen und Trinken vor Ort.

