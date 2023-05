CHALLENGE MÉGALITHE, 3 juin 2023, Bassan.

C’est le 31ème challenge Mégalithe, sous forme de contest de blocs, sur 1 jour.

Remise des podiums à chaque fin de catégorises..

2023-06-03 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-03 17:00:00. .

Bassan 34290 Hérault Occitanie



This is the 31st Megalith challenge, in the form of a bouldering contest, over 1 day.

Podiums are awarded at the end of each category.

Este es el 31º desafío Megalith, en forma de concurso de boulder, durante 1 día.

Los podios se otorgan al final de cada categoría.

Dies ist der 31. Challenge Mégalithe, ein eintägiger Boulder-Contest.

Die Podestplätze werden am Ende jeder Kategorie vergeben.

