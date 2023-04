ATELIER IKEBANA – ART FLORAL JAPONAIS, 13 mai 2023, Bassan.

Dans le cadre de la Semaine Verte, Maître Ikebana Damien Dufour de Toulouse, nous apprend l’art traditionnel de l’arrangement floral.

10h : Atelier classique «art floral à la japonaise»

14h : Atelier ikebana avec végétaux et fleurs cueillis dans notre campagne et nos jardins

16h30 : Atelier origami

Inscriptions conseillées..

2023-05-13 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-13 . .

Bassan 34290 Hérault Occitanie



As part of the Green Week, Master Ikebana Damien Dufour from Toulouse, teaches us the traditional art of flower arrangement.

10h : Classical workshop « Japanese floral art »

2pm : Ikebana workshop with plants and flowers picked in our countryside and gardens

4:30 pm : Origami workshop

Registration is recommended.

En el marco de la Semana Verde, el maestro de Ikebana Damien Dufour, de Toulouse, nos enseña el arte tradicional del arreglo floral.

10 h: Taller clásico « Arte floral japonés »

14 h : Taller de Ikebana con plantas y flores recogidas en nuestros campos y jardines

16.30 h : Taller de papiroflexia

Inscripción recomendada.

Im Rahmen der Grünen Woche bringt uns Ikebana-Meister Damien Dufour aus Toulouse die traditionelle Kunst des Blumensteckens bei.

10h: Klassischer Workshop « Blumenkunst auf japanische Art »

14h: Ikebana-Workshop mit Pflanzen und Blumen, die in unseren Gärten und auf dem Land gepflückt wurden

16.30 Uhr: Origami-Workshop

Anmeldungen werden empfohlen.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE