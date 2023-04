BAIN DE FORÊT, 12 mai 2023, Bassan.

Dans le cadre de la Semaine Verte, Stéphanie Gay-Chamanita vous propose un ressourcement à l’ombre des arbres de la garrigue bassanaise.

Inscriptions conseillées..

2023-05-12 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-12 20:00:00. .

Bassan 34290 Hérault Occitanie



Within the framework of the Green Week, Stéphanie Gay-Chamanita proposes you a resourcefulness in the shade of the trees of the Bassan scrubland.

Registration recommended.

En el marco de la Semana Verde, Stéphanie Gay-Chamanita le propone un refrescante paseo a la sombra de los matorrales de Bassan.

Se recomienda inscribirse.

Im Rahmen der Grünen Woche bietet Ihnen Stéphanie Gay-Chamanita die Möglichkeit, im Schatten der Bäume in der Garrigue Bassanaise neue Energie zu tanken.

Anmeldungen werden empfohlen.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE