BASSAM BELLMAN a forgé son expérience musicale au contact d’artistes mondialement reconnus tels que Lucky Peterson, Killer Ray Allison (sideman de Buddy Guy, Clapton, Stones) et bien d’autres… Depuis la sortie de son album « Nothin’ But The Blues », il s’impose comme un talentueux chanteur-guitariste, remporte plusieurs tremplins, multiples récompenses, et sillonne les scènes d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord, à son nom et avec des artistes internationaux. Un nouvel album est prévu pour 2022. Retrouvez-le pour un concert exceptionnel ce Vendredi 10 Septembre chez LENOUVÔ COSMOS, avec son side-project : ★ BASSAM BELLMAN & BLUES POWER Bassam Bellman – Chant / Guitare Jonathan Chabbey – Guitare / Choeurs Arthur Camion – Basse Yoan Razanatsimba – Batterie [Bassam Bellman – Funky Broadway – Live @ Frontenay Jazz Festival](https://www.youtube.com/watch?v=C1o5wNlmKho) *** LENOUVÔ COSMOS (Dalle des Olympiades) Prendre les escalators au 105, rue de Tolbiac 75013 Paris Accès : Olympiades – Métro 14 / Bus 62 – 64 ☎️ Réservations : 09 54 30 95 48 Entrée libre – Consommation requise – Possibilité de dîner sur place *** ⚠️ Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, la présentation du pass sanitaire (vaccin ou test PCR ou test anti-génique) est obligatoire pour entrer dans l’établissement. ❗️Le port du masque est également requis lors de la circulation dans l’établissement. Merci de votre compréhension. Tigerbox Music Team ❤

