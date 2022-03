BASSAJAM FAMILY SHOW avec TROY BERKELEY – BIG RED – SHARRA MUCCI – TOMAWOK L’Odéon, 4 juin 2022, Tremblay-en-France.

L’Odéon, le samedi 4 juin à 20:30

Après de nombreuses collaborations avec les plus grandes figures du reggae français et des rendez-vous livetreams qui mettent tout le monde d’accord, le BASSAJAM SOUND prépare un premier album qui sortira à la rentrée 2022. BASSAJAM nous avait régalé lors de son passage à L’Odéon pour son 200iéme livestream de cinq heures et des invités tel que Daddy Mory, Uman, King DaddyYod entre autres. Il revient le 4 juin avec un plateau reggae ragga dub et des artistes au mic issus de la scène reggae telles que Troy Berkeley, Big Red, Sharra Mucchi ou encore Tomawok et des jeunes pousses telles que Linkhan ou Camille. Concert debout // Bar sur place + Foodtruck

Plein tarif 16€ / Tarif réduit 12€

Collectif crée en 2004 à Lorient, le BASSAJAM SOUND promeut le reggae en France et en Europe

L’Odéon Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise, 93290 Tremblay-en-France, France Tremblay-en-France Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T20:30:00 2022-06-04T23:30:00