BASS STUDIES W/ PHONE TRAXXX (LIVE), MASSAÏ La Marbrerie Montreuil, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 22h00 à 04h30

.Public adultes. payant Late : 17 EUR

Regular : 14 EUR

Early bird : 11 EUR

Club – micro house

Comme promis, nous avons prévu quelques surprises pour 2024.

Après notre format XXL début janvier, nous proposons à la Marbrerie et pour la première à Paris Phone Traxxx (live) !

Le groupe anglais Phone Traxxx est composé d’Alec Falconer, Harry Wills et Rob Amboule. En plus de leur live machine, ces derniers proposerons un back to back pour chauffer la salle comme il se doit.

Enfin, Massaï s’occupera de closer la Marbrerie après le passage des anglais pour défendre les couleurs de la scène Parisienne ! Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’on est une ultime surprise…

Nous attendons un comportement respectueux des participants sans comportements agressifs, sexistes ou déplacés.

—

As promised, we come back in 2024 with more surprises.

After our XXL format in January, we present our first event at La Marbrerie with the for very first time in Paris, Phone Traxxx !

Phone Traxxx composed by the talented Alec Falconer, Rob Amboule & Harry Wills from UK. They will provide a live machine. And because we always want more for you, the Phone Traxxx guys will also open the night with a special back to back !

Last but not least, the Parisian DJ & digger Massaï will close the night !

Perhaps we will have a ultimate surprise

Bass Studies tries to provide a safe, inclusive space where everyone can enjoy our parties without fear of harassment. Respect each other’s space and take care of your people.

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100 Montreuil

Contact : https://lamarbrerie.fr/bass-studies-w-phone-traxxx-live-massai/ https://fb.me/e/3onJ9ScbA https://fb.me/e/3onJ9ScbA https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/09-03-2024-22-00-bass-studies-clearwaters

