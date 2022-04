BASS COUR Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne Catégories d’évènement: Laval-sur-Vologne

Laval-sur-Vologne Vosges Laval-sur-Vologne 22 EUR Bienvenue au Club et fier de vous inviter pour deux jours de teuf le 10 et 11 juin, entre bass, rave et terroir dans une ferme réhabilitée, où le poids des infrabasses fera craqueler le béton. Deux soirs pour skanker, tirer sur le plafond avec des flingues invisibles, agiter la tête à s’en briser la nuque ; mais également deux jours pour détendre les muscles froissés, nourrir son cerveau et son estomac, ou alors ne rien faire du tout, vous êtes libres après tout. PROGRAMMATION

bass music, hardcore, hard trance, club déconstruit, …

– 2 Scènes – (inté/exté) Ambre (Tu Mixes Bien, Strasbourg)



¿

Background (SeekSickSound, Paris)



¿

Charlotte aux Fretz (La Sacrée Déter, Suisse)



¿

Gboi & Jean Mi (Comic Sans, Lyon)



¿

INNA IUBIREA



¿

Mankiyan (Bruxelles)



¿

Regina Vache (Amour Sucré, Paris)



¿

Soumaya Phéline (High Needs Low, Bruxelles)



¿

Ur Love Affair (Tu Mixes Bien, Strasbourg)



¿

Bienvenue au club full crew (Strasbourg gang) Conférences, initiation au mix, et d’autres activités à venir. Powered by Rhizome Soundsystem (Paris) BILLETTERIE

Pass un jour 14€ ; Pass week-end 22€

Préventes : https://www.helloasso.com/associations/bienvenue-au-club-strasbourg/evenements/bass-cour?fbclid=IwAR0V3HNYPj954zXAD9lNFLv_iFECt0XCwoUnrsY7w0YixCCFMcCJjTiur8o RESTAURATION

Tartes flambées, bières & compagnie pour vous sustenter et étancher votre soif ! Un maximum de produits locaux et maison… CAMPING

Sur place et gratuit ! Les objets suivants sont interdits sur site :

Bouteilles en verre ou en plastique, canettes en alu, tous les liquides et tous les objets pouvant se révéler dangereux ou tranchants. contact@lafaite.fr +33 3 54 39 53 88 Illustration par Heya Heya Alala aka Hippolyte Tessier.

