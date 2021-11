Baskets aux pieds Arcachon, 27 novembre 2021, Arcachon.

Baskets aux pieds Arcachon

2021-11-27 – 2021-11-28

Arcachon Gironde Arcachon

Le week-end du 27 et 28 novembre 2021, Sylvie Janssens réalisera un défi sportif au profit de l’association « Baskets aux pieds » qui intervient auprès des enfants hospitalisés.

Sylvie Janssens parcourra près de 150 kms en deux jours : en partant du Phare du Cap-Ferret jusqu’à Biscarosse, elle traversera les villages typiques de Lège Cap-Ferret, puis Andernos, Arcachon, la Dune du Pilat et sa crête, la plage landaise et ses bunkers et la forêt domaniale de Biscarosse.

Elle fera étape à Arcachon, venez la rejoindre pour faire quelques foulées ou kilomètres à ses côtés.

– Le samedi 27 novembre : rendez-vous à partir de 17h à la Halle du Port pour se joindre à elle pour les derniers kilomètres de la journée, jusqu’à l’arrivée Jetée Thiers !

– – La dimanche 28 novembre : rendez-vous à partir de 8h30 Place Thiers pour faire quelques kilomètres jusqu’au Parc Mauresque ou même la Dune du Pilat

+33 5 57 52 97 97

dernière mise à jour : 2021-11-15