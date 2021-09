Feurs Feurs Feurs, Loire Basket – Match de gala ASVEL – FOS SUR MER Feurs Feurs Catégories d’évènement: Feurs

Loire

Basket – Match de gala ASVEL – FOS SUR MER Feurs, 24 septembre 2021, Feurs. Basket – Match de gala ASVEL – FOS SUR MER 2021-09-24 19:30:00 19:30:00 – 2021-09-24

Feurs Loire Feurs EUR Match Amical entre le champion de FRANCE ( ASVEL ) et le promu ( FOS SUR MER ) +33 6 31 11 31 38 https://www.enfantsduforez.com/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme Forez Est

Détails Catégories d’évènement: Feurs, Loire Autres Lieu Feurs Adresse Ville Feurs lieuville 45.74767#4.22804