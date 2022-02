Basket féminin : TGB / Landerneau Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

– Les matchs de gala comprennent les rencontres contre Bourges, Montpellier, Lyon et basket Landes.

– Le tarif réduit est accordé aux moins de 16 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes à mobilité réduite et accompagnant.

– Voir les tarifs Abonnement sur le site internet du TGB Pour la petite histoire…

Issu de la fusion de l’équipe masculine de l’Association sportive et culturelle de la Gespe et du Basket Club tarbais féminin, le Tarbes Gespe Bigorre voit le jour en mai 1983.

En moins de 10 ans, le TGB rejoint l’élite du basket féminin français et aligne depuis un magnifique palmarès au niveau national et européen pour un club de cette dimension. +33 5 62 34 52 52 https://www.tgb-basket.com/ TARBES Quai de l’Adour Tarbes

