de 11h à 12h

gratuit

Basket, musique et danse : Dansons tous ensemble ! Le Basket Dance Jam est une battle orchestrée par la chorégraphe, Christina Towle entre le freestyler Basket Charly Melloul et le danseur Joel Beauvois. C’est une rencontre inédite entre le monde du freestyle basket et celui de la danse. A l’issue de cette performance, le public est invité à rejoindre les danseurs et chorégraphe dans l’apprentissage d’une chorégraphie rythmique en choeur. Cette base rythmique en place les interprètes et le public improviseront au centre du cercle : Battle! Une invitation à danser tous ensemble! Conception : Christina Towle, avec la complicité avec Charly Melloul et Joel Beauvois Freestyle basket :Charly Melloul Danse contemporaine/ Hip-Hop : Joel Beauvois Danse contemporaine + Atelier : Christina Towle Musique : Sylvain Ollivier Spectacles -> Danse Place marcel achard Place marcel achard Paris 75019

2, 11 : Belleville (176m) 7bis : Buttes Chaumont (570m)

Contact :Pièces à emporter piecesaemporter@gmail.com http://piecesaemporter.com/ https://www.facebook.com/Pi%C3%A8ces-%C3%A0-emporter-408163116056740 Spectacles -> Danse Ados;Plein air;En famille;Enfants

2021-08-17T11:00:00+02:00_2021-08-17T12:00:00+02:00

Christina Towle

