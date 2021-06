Basket Collector Espace Le Carré, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Lille.

Basket Collector

du jeudi 1 juillet au dimanche 8 août à Espace Le Carré

L’Espace Le Carré dédie sa programmation estivale au phénomène «sneakers» et plonge les visiteurs dans l’univers de cet emblème de la culture pop. A cette occasion, Félix Godefroy porte son regard poétique et coloré sur la collection personnelle de Gérald Toumson, fondateur de la Boite Collector. «Basket Collector» est un projet immersif qui met en scène le lien historique entre la basket et le basket, à travers cette installation mais aussi les photographies de Jonathan Llense, des rencontres, de la musique, des ateliers et des documents exclusifs. Un grand week-end festif imaginé par Konkrite nous permettra de se rassembler autour de cette culture urbaine. Programme 1 JUILLET – Ouverture de l’exposition > À partir de 18h 17 JUILLET – Atelier Parents-Enfants > Réalise ton Fanion ! Le temps de l’exposition Basket Collector, Félix Godefroy vous propose d’apprendre à réaliser des fanions! 24 & 25 JUILLET – Block Party >Temps festif et joyeux autour de l’exposition Basket Collector, dans le Vieux-Lille. Ce grand week-end imaginé par Konkrite sera rythmé entre autres par de nombreux Dj set, un tournoi de Basket, des ateliers d’initiations avec la North Academy, et une démonstration de danse de l’association Kose2jour. > Square Grimonprez, Avenue du Peuple Belge Samedi 24 juillet de 14h à 21h Dimanche 25 juillet de 12h à 19h. D’autres évènements arrivent prochainement… L’ensemble de la programmation et des réservations sont disponibles sur la plateforme [Voyages.lille.fr](https://voyages.lille.fr/event/ete)

Entrée libre

L’Espace Le Carré présente « Basket Collector », un projet immersif qui met en scène le lien historique entre la basket et le basket.

Espace Le Carré 30 rue des Archives lille Lille Vieux-Lille Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T21:00:00;2021-07-02T14:00:00 2021-07-02T19:00:00;2021-07-03T14:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T13:00:00;2021-07-04T15:00:00 2021-07-04T18:00:00;2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T19:00:00;2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T19:00:00;2021-07-09T14:00:00 2021-07-09T19:00:00;2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T19:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T13:00:00;2021-07-11T15:00:00 2021-07-11T18:00:00;2021-07-14T14:00:00 2021-07-14T19:00:00;2021-07-15T14:00:00 2021-07-15T19:00:00;2021-07-16T14:00:00 2021-07-16T19:00:00;2021-07-17T14:00:00 2021-07-17T19:00:00;2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T13:00:00;2021-07-18T15:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T19:00:00;2021-07-22T14:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-07-23T14:00:00 2021-07-23T19:00:00;2021-07-24T14:00:00 2021-07-24T19:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T13:00:00;2021-07-25T15:00:00 2021-07-25T18:00:00;2021-07-28T14:00:00 2021-07-28T19:00:00;2021-07-29T14:00:00 2021-07-29T19:00:00;2021-07-30T14:00:00 2021-07-30T19:00:00;2021-07-31T14:00:00 2021-07-31T19:00:00;2021-08-01T10:00:00 2021-08-01T13:00:00;2021-08-01T15:00:00 2021-08-01T18:00:00;2021-08-04T14:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T14:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-06T14:00:00 2021-08-06T19:00:00;2021-08-07T14:00:00 2021-08-07T19:00:00;2021-08-08T10:00:00 2021-08-08T13:00:00;2021-08-08T15:00:00 2021-08-08T18:00:00