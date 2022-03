Basket Championnat Betclic Elite – EBPLO Vs LE MANS Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Basket Championnat Betclic Elite – EBPLO Vs LE MANS Pau, 29 mars 2022, Pau. Basket Championnat Betclic Elite – EBPLO Vs LE MANS Palais des Sports Bvd du Cami Salié Pau

2022-03-29 – 2022-03-29 Palais des Sports Bvd du Cami Salié

Pau Pyrénées-Atlantiques Championnat Betclic Elite

Saison 2021-2022 Championnat Betclic Elite

Saison 2021-2022 +33 5 59 80 01 22 Championnat Betclic Elite

Saison 2021-2022 ebpo

Palais des Sports Bvd du Cami Salié Pau

dernière mise à jour : 2021-10-05 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Palais des Sports Bvd du Cami Salié Ville Pau lieuville Palais des Sports Bvd du Cami Salié Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Basket Championnat Betclic Elite – EBPLO Vs LE MANS Pau 2022-03-29 was last modified: by Basket Championnat Betclic Elite – EBPLO Vs LE MANS Pau Pau 29 mars 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques