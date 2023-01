Basket – AS Niort VS Horsarrieu Niort Niort OT Niort Niort Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Niort

Basket – AS Niort VS Horsarrieu Niort, 4 février 2023, Niort OT Niort Niort. Basket – AS Niort VS Horsarrieu 50 rue Charles Darwin L’Acclameur Niort Deux-Sèvres L’Acclameur 50 rue Charles Darwin

2023-02-04 18:30:00 – 2023-02-04

L’Acclameur 50 rue Charles Darwin

Niort

Deux-Sèvres Niort EUR 11 AS Niort VS Horsarrieu à l’Acclameur de Niort le 04 Février 2023, ouverture des portes à 18h30.

Buvette sur place. AS Niort VS Horsarrieu à l’Acclameur de Niort le 04 Février 2023, ouverture des portes à 18h30.

Buvette sur place. +33 6 75 77 58 33 Acclameur

L’Acclameur 50 rue Charles Darwin Niort

dernière mise à jour : 2023-01-24 par OT Niort

Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Niort Autres Lieu Niort Adresse Niort Deux-Sèvres OT Niort L'Acclameur 50 rue Charles Darwin Ville Niort OT Niort Niort lieuville L'Acclameur 50 rue Charles Darwin Niort Departement Deux-Sèvres

Niort Niort OT Niort Niort Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niort-ot-niort-niort/

Basket – AS Niort VS Horsarrieu Niort 2023-02-04 was last modified: by Basket – AS Niort VS Horsarrieu Niort Niort 4 février 2023 50 Rue Charles Darwin L'acclameur Niort Deux-Sèvres Deux-Sèvres Niort Niort, Deux-Sèvres OT Niort

Niort OT Niort Niort Deux-Sèvres