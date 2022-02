BASKET 3×3 Complexe Langevin Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

BASKET 3×3 Complexe Langevin, 18 février 2022, Bègles. BASKET 3×3

Complexe Langevin, le vendredi 18 février à 10:30

Le basket 3×3 est né dans les rues des grandes villes américaines sur les fameux playgrounds que l’on retrouvait par exemple sous le métro aérien de New York. C’est à Bègles, que nous vous invitons à pratiquer ce sport américain durant les vacances de février 2022. **L’inscription au préalable est préférable.** **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

Deviens le prochain Mickael Jordan ! Complexe Langevin 129, Bis Rue de Lauriol 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T10:30:00 2022-02-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Complexe Langevin Adresse 129, Bis Rue de Lauriol 33130 Bègles Ville Bègles lieuville Complexe Langevin Bègles Departement Gironde

Complexe Langevin Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

BASKET 3×3 Complexe Langevin 2022-02-18 was last modified: by BASKET 3×3 Complexe Langevin Complexe Langevin 18 février 2022 Bègles Complexe Langevin Bègles

Bègles Gironde