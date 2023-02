Bask Rugby Sevens Stade de l’Uhabia, 1 juillet 2023, Bidart .

Bask Rugby Sevens

2023-07-01 – 2023-07-02

EUR 0 0 Le Bask Rugby Sevens est un événement écoresponsable de rugby à 7, comptant pour la 3ème étape du circuit élite national. Il regroupe 24 équipes, masculines et féminines qui se confrontent sur le stade l’Uhabia pendant 2 journées de compétition. Le BR7 c’est aussi la fête du rugby à 7 au Pays Basque, avec des animations pour tous et un village sportif créé pour l’occasion.

On vous attend nombreux les 1er & 2 juillet, sur le pré de l’Uhabia, avec au programme :

Du beau jeu

Des animations toujours plus originales

Une convivialité folle

Une belle soirée dans l’esprit Seven

Le tout dans un cadre incroyable au bord de l’océan

