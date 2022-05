Bask Rugby Sevens

Bask Rugby Sevens, 26 juin 2022, . Bask Rugby Sevens

2022-06-26 – 2022-06-26 Le Bask Rugby Sevens est un événement écoresponsable de rugby à 7, comptant pour la 3ème étape du circuit élite national. Il regroupe 24 équipes, masculines et féminines qui se confrontent sur le stade l’Uhabia pendant 2 journées de compétition. Le BR7 c’est aussi la fête du rugby à 7 au Pays Basque, avec des animations pour tous et un village sportif créé pour l’occasion. Le Bask Rugby Sevens est un événement écoresponsable de rugby à 7, comptant pour la 3ème étape du circuit élite national. Il regroupe 24 équipes, masculines et féminines qui se confrontent sur le stade l’Uhabia pendant 2 journées de compétition. Le BR7 c’est aussi la fête du rugby à 7 au Pays Basque, avec des animations pour tous et un village sportif créé pour l’occasion. Le Bask Rugby Sevens est un événement écoresponsable de rugby à 7, comptant pour la 3ème étape du circuit élite national. Il regroupe 24 équipes, masculines et féminines qui se confrontent sur le stade l’Uhabia pendant 2 journées de compétition. Le BR7 c’est aussi la fête du rugby à 7 au Pays Basque, avec des animations pour tous et un village sportif créé pour l’occasion. dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville