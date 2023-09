Concert : Vivaldi Les 4 Saisons & Gloria Basilique St Rémi Reims, 14 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

En chaque Tchèque , un musicien…Encore une fois l’ensemble de Prague composé de 40 artistes impressionne par sa précision, sa vivacité, son unité et surtout sa joie de jouer, ce qui rend humain la beauté de la musique….SURPRENANT et EBLOUISSANT !!!….

2023-11-14 fin : 2023-11-14 . .

Basilique St Rémi Place Saint-Rémi

Reims 51100 Marne Grand Est



In every Czech, a musician…Once again, the Prague ensemble of 40 artists impresses with its precision, vivacity, unity and above all its joy of playing, which makes the beauty of the music human….SURPRISING and AMAZING!!!….

En cada checo, un músico…Una vez más, el conjunto de Praga, compuesto por 40 artistas, impresiona por su precisión, su vivacidad, su unidad y, sobre todo, por su alegría de tocar, que hace que la belleza de la música sea humana….¡¡¡¡¡SORPRENDENTE y ASOMBROSO!!!….

In jedem Tschechen ein Musiker…Wieder einmal beeindruckt das aus 40 Künstlern bestehende Prager Ensemble durch seine Präzision, seine Lebendigkeit, seine Einheit und vor allem durch seine Spielfreude, die die Schönheit der Musik menschlich macht….SURPRENSANT and EBLOUDING!!!!

