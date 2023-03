Concert de l’orchestre St Colomban Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Luxeuil-les-Bains

Concert de l'orchestre St Colomban
Basilique St Pierre, 14 mai 2023, Luxeuil-les-Bains

2023-05-14 17:00:00 – 2023-05-14 19:00:00

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre

Luxeuil-les-Bains

Haute-Saône . 0 0 EUR Grand concert symphonique de musiques de films (Ennio Morricone, Nino Rota, Hans Zimmer, John Williams…).

À 17h à la Basilique St Pierre.

Tarif : 15€, gratuit – 16 ans.

Billetterie et renseignements : Denis GROSJEAN au 06 77 06 48 61 ou Claude JOURDAN : claudejourdan70200@laposte.net Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains

