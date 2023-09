Feu d’artifice à la Basilique de Lisieux Basilique Sainte Thérèse Avenue Jean XXIII Lisieux, 16 décembre 2023, Lisieux.

Lisieux,Calvados

Venez admirer un magnifique feu d’artifice tiré depuis l’esplanade de la Basilique Sainte-Thérèse de Lisieux.

Un spectacle pyrotechnique exceptionnel autour de la féérie de Noël !.

2023-12-16 18:00:00 fin : 2023-12-16 . .

Basilique Sainte Thérèse Avenue Jean XXIII

Lisieux 14100 Calvados Normandie



Come and admire a magnificent fireworks display from the esplanade of the Basilique Sainte-Thérèse in Lisieux.

An exceptional pyrotechnic show based on the magic of Christmas!

Venga a admirar un magnífico espectáculo de fuegos artificiales desde la explanada de la Basílica de Sainte-Thérèse de Lisieux.

¡Un espectáculo pirotécnico excepcional basado en la magia de la Navidad!

Bewundern Sie ein wunderschönes Feuerwerk, das von der Esplanade der Basilika Sainte-Thérèse in Lisieux aus abgefeuert wird.

Ein außergewöhnliches pyrotechnisches Spektakel rund um den Weihnachtszauber!

Mise à jour le 2023-09-22 par Calvados Attractivité