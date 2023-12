Retraite d’hiver Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Catégories d’Évènement: Vézelay

Yonne Retraite d’hiver Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay, 15 janvier 2024, Vézelay. Retraite d’hiver 15 – 22 janvier 2024 Basilique Sainte-Marie-Madeleine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-15T08:00:00+01:00 – 2024-01-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-22T08:00:00+01:00 – 2024-01-22T22:00:00+01:00 Du 15 au 22 janvier, nos communautés feront une retraite, donc pendant cette période il n’y aura pas de liturgie, ni d’adoration du Saint-Sacrement ni de sacrement de réconciliation.

La messe du dimanche 21 janvier aura lieu dans la chapelle du cloître et sera célébrée à 11h par la paroisse.

Les liturgies reprendront le mardi 23 janvier avec les laudes. Basilique Sainte-Marie-Madeleine Place de la Basilique, 89450 Vézelay Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 33 39 50 http://basiliquedevezelay.org/ https://www.facebook.com/fmjvezelay/ Détails Catégories d’Évènement: Vézelay, Yonne Autres Code postal 89450 Lieu Basilique Sainte-Marie-Madeleine Adresse Place de la Basilique, 89450 Vézelay Ville Vézelay Departement Yonne Lieu Ville Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Latitude 47.466358 Longitude 3.747596 latitude longitude 47.466358;3.747596

Basilique Sainte-Marie-Madeleine Vézelay Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vezelay/