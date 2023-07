Découvrez le lieu où Jeanne aurait entendu des voix Basilique Sainte-Jeanne-d’Arc Domrémy-la-Pucelle Catégories d’Évènement: Domrémy-la-Pucelle

Vosges Découvrez le lieu où Jeanne aurait entendu des voix Basilique Sainte-Jeanne-d’Arc Domrémy-la-Pucelle, 16 septembre 2023, Domrémy-la-Pucelle. Découvrez le lieu où Jeanne aurait entendu des voix 16 et 17 septembre Basilique Sainte-Jeanne-d’Arc visite libre Découvrez librement la basilique. Basilique Sainte-Jeanne-d’Arc Basilique du Bois Chenu, 88630 Domrémy-la-Pucelle Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est 03 29 06 91 80 https://www.facebook.com/basiliquedomremy/ La basilique Sainte-Jeanne-d’Arc est classée au titre des Monuments historiques depuis 2013. L’édification de la basilique dite « du Bois Chenu » débute en 1881. Elle est dédiée à saint Michel avant d’être consacrée à sainte Jeanne d’Arc à la suite de sa canonisation par le Pape Benoît XV en 1920. Construite en granit rose des Vosges et en pierre d’Euville, elle appartient au style néo-roman. Les mosaïques et les peintures qui ornent la basilique racontent la vie de sainte Jeanne d’Arc. En voiture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

