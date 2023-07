Découvrez une basilique néo-byzantine, sa crypte et ses 403 reliquaires Basilique Sainte-Clotilde Reims Catégories d’Évènement: Marne

Découvrez une basilique néo-byzantine, sa crypte et ses 403 reliquaires

Dimanche 17 septembre, 14h00
Basilique Sainte-Clotilde

Découvrez la basilique grâce à une vidéo et des commentaires audio proposés par l'Association des Amis du reliquaire.

Un questionnaire ludique sera également proposé aux enfants.

Basilique Sainte-Clotilde
Avenue Sainte-Clotilde, 51100 Reims

Édifiée entre 1898 et 1901, la basilique Sainte-Clotilde est une église commémorative. Le projet est pensé en 1896 pour le 14e centenaire du baptême de Clovis. Destiné à devenir le reliquaire de la France chrétienne, l'édifice possède une crypte contenant 401 reliquaires et plus de 2 000 reliques. Son architecte, Alphonse Gosset (1835-1914), créateur du Grand Théâtre (actuel Opéra de Paris), des établissements Pommery ou encore d'habitations ouvrières rémoises, conçoit cet ambitieux monument en style néo-byzantin. Il s'inspire de son travail de recherche publié en 1877 sous le titre « Les coupoles d'Orient et d'Occident », qui porte notamment sur la célèbre Sainte-Sophie de Constantinople. La basilique est un édifice emblématique du faubourg ouvrier de Reims, né au XIXe siècle.

