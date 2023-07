Cet évènement est passé EXPOSITION – « ITÉRATIONS » – DESCAMPS + MAZZI BASILIQUE SAINT-VINCENT Metz Catégories d’Évènement: Metz

Moselle EXPOSITION – « ITÉRATIONS » – DESCAMPS + MAZZI BASILIQUE SAINT-VINCENT Metz, 17 juillet 2023, Metz. Metz,Moselle Exposition de marqueterie de papier. Collaboration entre Virginie Descamps et Nicolas Mazzi. Projet en partenariat avec la Maison de l’architecture de Lorraine.. Tout public

Vendredi 2023-07-17 14:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. 0 EUR.

BASILIQUE SAINT-VINCENT Place Saint-Vincent

Metz 57000 Moselle Grand Est



Paper marquetry exhibition. Collaboration between Virginie Descamps and Nicolas Mazzi. Project in partnership with Maison de l?architecture de Lorraine. Exposición de marquetería de papel. Colaboran Virginie Descamps y Nicolas Mazzi. Proyecto en colaboración con la Maison de l'architecture de Lorraine. Ausstellung von Papiereinlegearbeiten. Zusammenarbeit zwischen Virginie Descamps und Nicolas Mazzi. Projekt in Partnerschaft mit dem Maison de l'architecture de Lorraine.

