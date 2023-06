Visitez librement une basilique du XIIIe siècle Basilique Saint-Urbain Troyes Troyes Catégories d’Évènement: Aube

Troyes Visitez librement une basilique du XIIIe siècle Basilique Saint-Urbain Troyes, 16 septembre 2023, Troyes. Visitez librement une basilique du XIIIe siècle 16 et 17 septembre Basilique Saint-Urbain Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir librement ce joyau de l’art gothique. Découvrez le tympan du portail principal et les verrières du chœur qui datent du XIIIe siècle. Basilique Saint-Urbain Place Vernier, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 73 37 13 http://www.vpah-troyes.fr/ Consacrée basilique mineure en 1964, la basilique Saint-Urbain est un pur joyau de l’art gothique apparenté à la Sainte-Chapelle de Paris et à l’église Saint-Ouen de Rouen. Fondée par Jacques Pantaléon, né à Troyes en 1185 et élu Pape en 1261 sous le nom d’Urbain IV, elle fut construite à l’emplacement de l’échoppe de savetier de son père de 1262 à 1286, à l’exception des voûtes de la nef qui sont érigées à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

