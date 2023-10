[visite guidée] Sur les pas des premiers chrétiens de Bordeaux Basilique Saint-Seurin de Bordeaux Bordeaux, 21 octobre 2023, Bordeaux.

[visite guidée] Sur les pas des premiers chrétiens de Bordeaux Samedi 21 octobre, 10h00 Basilique Saint-Seurin de Bordeaux Tarifs : 10 – 12 €.

A quoi pouvait bien ressembler Burdigala au IVème siècle ? En cette période de troubles, d’invasions, d’ébranlements religieux, la vieille religion gallo-romaine cède la place aux religions à mystère et au christianisme.

Des objets conservés au Musée d’Aquitaine (stèles de Domitia, sarcophages de Flavinius, fioles et dépôts funéraires), à la Basilique de Saint-Seurin (deux cryptes-nécropoles à visiter avec de merveilleux sarcophages), quelques vestiges aident à retrouver les traces des premiers chrétiens et du Pèlerin de Bordeaux…

Au fil du parcours entre les deux sites, votre guide tente de recomposer pour vous une carte de la ville paléochrétienne qui dort sous vos pieds, grâce aux trésors d’information livrés par l’archéologie depuis quelques décennies.

Visite animée par Laurence Gré-Beauvais, archéologue et conférencière

Durée : 2h00

Départ : devant la crypte Saint-Seurin, pl. des Martyrs de la Résistance

Arrivée : Musée d’Aquitaine

Merci de vous munir d’un ticket de tramway

TARIFS

Adhérent Kairinos : 10 euros

Non-adhérent | tarif plein : 12 euros

Non-adhérent | tarif réduit (étudiants, bénéficiaires des minima sociaux, demandeurs d’emploi) : 10 euros

Basilique Saint-Seurin de Bordeaux Place des Martyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-kairinos/evenements/visite-guidee-sur-les-pas-des-premiers-chretiens-de-bordeaux »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

visite balade

Creative commons