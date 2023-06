Visite guidée d’une basilique du XIe siècle Basilique Saint-Seurin Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Visite guidée d’une basilique du XIe siècle 16 et 17 septembre Basilique Saint-Seurin Gratuit. Entrée libre.

Participez à une visite guidée de la basilique Saint-Seurin de Bordeaux, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO à deux titres : avec les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et le port de la Lune à Bordeaux. La crypte abrite des sarcophages en marbre du Ve siècle, le chœur présente des albâtres du XVe siècle et ses stalles sont pourvues de miséricordes du XVe siècle.

Basilique Saint-Seurin Place des martyrs de la Résistance, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 16 46 28 30 La basilique Saint-Seurin, une basilique mineure, est probablement le berceau du christianisme bordelais. Du vaste édifice roman du XIe siècle, il reste encore le porche, le chevet, la crypte et la base du clocher.

À partir du XIe siècle, le retour de la paix facilite le renouveau de l’église et marque le début d’un grand élan monastique, comme en témoigne la basilique Saint-Seurin.

Fondée au VIe siècle, elle a été érigée à proximité de l’église Saint-Étienne, la première cathédrale de Bordeaux, ainsi que de la vaste nécropole de la même époque. C’est au XIe siècle que la construction de l’église romane a été entreprise, faisant de celle-ci une étape du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, alors à ses débuts.

De cette première collégiale, il reste les vestiges de la crypte et le clocher-porche. Elle a été reconstruite à partir de la fin du XIIe siècle et des chapelles ont été ajoutées entre les XIVe et XVIe siècles. La basilique possède de nombreuses œuvres sculptées, des sarcophages mérovingiens, une chapelle gothique datant du XVe siècle, un portail sculpté du XIIIe siècle et des albâtres du XVe siècle.

La basilique Saint-Seurin est classée au titre des Monuments historiques depuis 1840, et elle est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998, tout comme la basilique Saint-Michel et la cathédrale Saint-André. Parkings. Bus 2 et 3.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

