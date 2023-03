Le Choeur Voyageur en concert ! Basilique Saint-Seurin Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Le Choeur Voyageur en concert ! Basilique Saint-Seurin, 11 mars 2023, Bordeaux. Le Choeur Voyageur en concert ! 11 et 12 mars Basilique Saint-Seurin Entrée libre. Comme d’habitude, laissez-vous surprendre par un répertoire varié, un entre-acte gourmand, de la bonne humeur et des sourires.

Vous n’avez qu’à vous installer confortablement et nous nous occupons du reste. Nous espérons vous voir nombreux ! Samedi 11 mars à 20h : Basilique Saint-Seurin

Dimanche 12 mars à 18h : Église Saint-Vincent de Floirac Basilique Saint-Seurin place des martyrs de la résistance 33000 Bordeaux 33000 Saint-Seurin Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-03-11T20:00:00+01:00 – 2023-03-11T21:30:00+01:00

2023-03-12T18:00:00+01:00 – 2023-03-12T19:30:00+01:00 concert musique

