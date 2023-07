F’ESTIVAL CARILLONS EN 31 BASILIQUE SAINT-SERNIN Toulouse, 23 juillet 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Cet été, les cloches retentissent à la Basilique Saint-Sernin, profitez-en pour les écouter !.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . .

BASILIQUE SAINT-SERNIN Place Saint-Sernin

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



This summer, the bells are ringing at the Basilique Saint-Sernin, so take the opportunity to listen to them!

Este verano, las campanas repican en la basílica de Saint-Sernin, ¡así que aproveche para escucharlas!

Diesen Sommer erklingen die Glocken in der Basilika Saint-Sernin. Nutzen Sie die Gelegenheit, ihnen zuzuhören!

Mise à jour le 2023-07-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE