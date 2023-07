Concert Requiem – Maurice Duruflé Basilique Saint-Sernin Toulouse, 12 juillet 2023, Toulouse.

Concert Requiem – Maurice Duruflé Mercredi 12 juillet, 20h00 Basilique Saint-Sernin 10 euros

Mezzo-soprano : Lise Nougier

Orgue : Michel Bouvard

Chœur : Académie de l’atelier vocal des Eléments, Centre d’art vocal Occitanie (35 choristes)

Direction : Joël Suhubiette

Basilique Saint-Sernin Place Saint-Sernin, 31000 Toulouse, France Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie L'église Saint-Sernin, la plus grande des églises romanes conservée en France compte également parmi les plus vastes et les plus homogènes d'Europe. Elle est consacrée à Saint-Saturnin, martyrisé en 250. Riche en reliques, c'est au Moyen-Âge une étape majeure sur la Via Tolosana – également appelée Voie d'Arles – pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Un premier sanctuaire est édifié dès la fin de l'Antiquité sur la sépulture de Saturnin (ou Sernin), premier évêque de Toulouse. L'édifice actuel est construit à partir de 1080 en commençant par le chœur et les parties orientales. Consacré en 1096 par le Pape Urbain II, il fait l'objet de plusieurs campagnes de construction jusqu'à la partie occidentale terminée au tout début du XIVe siècle. C'est un édifice remarquable et homogène.L'église présente un plan en croix latine. Elle est organisée avec une nef centrale jouxtée de double collatéraux qui rejoignent le transept puis le déambulatoire et permettent l'accès au tour des Corps Saints et aux cryptes. Elle offre de vastes proportions : 115 mètres de long, 64 m pour le transept, 21 m sous voûte pour la nef centrale, 65 m pour le clocher. Un abondant programme sculpté (tympan, chapiteaux), de nombreuses peintures murales et un mobilier important enrichissent l'édifice. Toulouse possède à Saint-Sernin l'un des chefs-d'œuvre d'Aristide Cavaillé-Coll (1811 – 1899), l'un des facteurs d'orgues les plus importants du XIXe siècle.Protégée comme Monuments Historiques depuis 1840, l'église est reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998, au titre du bien Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Métro : ligne B – station Jeanne d'Arc

