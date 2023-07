Visites de la basilique Saint-Savinien Basilique Saint-Savinien Sens Catégories d’Évènement: Sens

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la basilique Saint-Savinien ouvrira ses portes pour une visite libre samedi 16 septembre de 14h à 16h et dimanche 17 septembre de 14h à 18h.

Basilique Saint-Savinien
137 bis rue Alsace-Lorraine 89100 Sens
03 86 83 88 90

La basilique Saint-Savinien de style roman est la plus ancienne de la ville. Elle a été bâtie au XIe siècle sur le site de la tombe du premier évêque de Sens : Saint-Savinien.

