Le Souffle de l’Ame – Festival de Rocamadour Ensemble Dulci Jubilo Christopher Gibert Organiste Thierry Escaich Basilique Saint-Sauveur Rocamadour, 6 mai 2023, Rocamadour.

Rocamadour,Lot

Dulci Jubilo fête ses 10 ans ! Créé en mai 2013 à Rocamadour, l’ensemble dirigé par Christopher Gibert nous fait l’honneur de venir souffler ces bougies au même endroit que là où il a été créé, avec son tout nouveau programme. Le Souffle de l’ me, c’est ce courant, ce mouvement immatériel de la force qui nous anime, nous inspire, qui crée. Tantôt tendre brise immuable, tantôt bouffée d’air, expiration des sentiments heureux et malheureux de notre Être. Le souffle de l’âme, c’est un chemin de musique marqué par la générosité abrasive du discours, le rapport charnel au son. L’harmonie des sons et des sens dans l’œuvre de Thierry Escaich, mise en regard avec celle de Johannes Brahms et d’autres musiciens inscrits dans cette démarche, produit chaleur et densité du discours. Les improvisations à l’orgue commentent dans l’instant l’émotion vécue.

Laissez-vous porter par ce programme conçu comme une œuvre continue, jouant sur les espaces et les atmosphères. C’est là plus qu’un concert, mais une proposition artistique globale où l’affect est au centre, où les émotions surgissent, où les œuvres qui s’enchaînent nous étonnent, nous réconfortent, nous bousculent, nous émeuvent..

2023-05-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-06 21:30:00. 10 EUR.

Basilique Saint-Sauveur

Rocamadour 46500 Lot Occitanie



Dulci Jubilo celebrates its 10th anniversary! Created in May 2013 in Rocamadour, the ensemble directed by Christopher Gibert is honored to come and blow out these candles at the same place where it was created, with its brand new program. Le Souffle de l? me, is this current, this immaterial movement of the force which animates us, inspires us, creates. Sometimes it is a tender, unchanging breeze, sometimes it is a breath of air, an exhalation of the happy and unhappy feelings of our Being. The breath of the soul is a musical path marked by the abrasive generosity of the speech, the carnal relationship to the sound. The harmony of the sounds and the senses in the work of Thierry Escaich, put in comparison with that of Johannes Brahms and other musicians registered in this step, produces heat and density of the speech. The organ improvisations comment in the moment the emotion lived.

Let yourself be carried away by this program conceived as a continuous work, playing on spaces and atmospheres. This is more than a concert, it is a global artistic proposal where the affect is at the center, where emotions arise, where the works that follow surprise us, comfort us, shake us, move us.

¡Dulci Jubilo celebra su 10º aniversario! Creado en mayo de 2013 en Rocamadour, el conjunto dirigido por Christopher Gibert tiene el honor de venir a soplar estas velas en el mismo lugar donde fue creado, con su flamante programa. Le Souffle de l? me es esta corriente, este movimiento inmaterial de la fuerza que nos anima, nos inspira, crea. A veces es una brisa tierna e inmutable, a veces es una bocanada de aire, una exhalación de los sentimientos felices e infelices de nuestro Ser. El aliento del alma es un camino musical marcado por la generosidad abrasiva del discurso, la relación carnal con el sonido. La armonía de sonidos y sentidos en la obra de Thierry Escaich, frente a la de Johannes Brahms y otros músicos implicados en este enfoque, produce calidez y densidad de discurso. Las improvisaciones organísticas comentan en el momento la emoción vivida.

Déjese llevar por este programa, concebido como una obra continua, que juega con los espacios y las atmósferas. Esto es más que un concierto, es una propuesta artística global donde el afecto está en el centro, donde surgen las emociones, donde las obras que se suceden nos sorprenden, nos reconfortan, nos sacuden y nos conmueven.

Dulci Jubilo feiert sein 10-jähriges Bestehen! Das im Mai 2013 in Rocamadour gegründete Ensemble unter der Leitung von Christopher Gibert erweist uns die Ehre, diese Kerzen am selben Ort auszublasen, an dem es gegründet wurde, und zwar mit seinem brandneuen Programm. Le Souffle de l? me ist der Strom, die immaterielle Bewegung der Kraft, die uns belebt, inspiriert und erschafft. Mal ist es eine sanfte, unveränderliche Brise, mal ein Luftzug, der die glücklichen und unglücklichen Gefühle unseres Wesens ausatmet. Der Atem der Seele ist ein Weg der Musik, der von der Großzügigkeit der Sprache und der fleischlichen Beziehung zum Klang geprägt ist. Die Harmonie der Klänge und der Sinne im Werk von Thierry Escaich, das mit dem Werk von Johannes Brahms und anderen Musikern, die diesem Ansatz folgen, verglichen wird, erzeugt Wärme und Dichte des Diskurses. Die Orgelimprovisationen kommentieren die erlebten Emotionen im Augenblick.

Lassen Sie sich von diesem Programm tragen, das wie ein kontinuierliches Werk konzipiert ist und mit Räumen und Stimmungen spielt. Es ist mehr als ein Konzert, sondern ein künstlerischer Gesamtvorschlag, in dem der Affekt im Mittelpunkt steht, in dem Emotionen aufkommen, in dem die aufeinanderfolgenden Werke uns überraschen, trösten, schockieren und bewegen.

